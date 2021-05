Confira as principais perguntas e repostas sobre a vacinação em massa em Botucatu

O Acontece Botucatu recebeu nos últimos dias dezenas de dúvidas sobre detalhes da vacinação em massa em Botucatu, que deve ocorrer no próximo dia 16 de maio, domingo. Confira as principais perguntas e respostas. Confira e compartilhe:

Perguntas e respostas sobre a vacinação em massa em Botucatu

1). Sou morador (a) de Botucatu, tenho comprovante de endereço, mas voto em outra cidade, como faço?

R. Você precisará comparecer a um dos locais descritos no Decreto 12.286 (Complexo Esportivo Heróis do Araguaia, no Jardim Iolanda; SESI, na Cohab 3 (entrada pelos campos de futebol); Ginásio Paralímpico, ao lado do Ginásio Municipal de Esportes, no Bairro Alto; e Escola Francisco Marins, em Rubião Júnior), com um comprovante de endereço original e documentos pessoais originais.

2). Sou morador (a) de Botucatu, tenho comprovante de endereço, mas não votei na ultima eleição e estou irregular, o que faço?

R. Se não votou na última eleição, você poderá comparecer no seu colégio eleitoral. Agora, se tiver o título cancelado, terá que comparecer a um dos locais descritos no Decreto 12.286 (Complexo Esportivo Heróis do Araguaia, no Jardim Iolanda; SESI, na Cohab 3 (entrada pelos campos de futebol); Ginásio Paralímpico, ao lado do Ginásio Municipal de Esportes, no Bairro Alto; e Escola Francisco Marins, em Rubião Júnior), com um comprovante de endereço original e documentos pessoais originais.

3). Sou estudante, moro em Botucatu, voto em outra cidade, mas não tenho comprovante de endereço no meu nome, como faço?

R. Faça seu cadastro no site da Prefeitura, seguindo as orientações para aqueles que não puderem se vacinar no dia 16.

4) Trabalho em Botucatu durante toda a semana, mas moro em outra cidade. Vou poder me vacinar?

R. Não

5) Voto em Botucatu, tenho comprovante de endereço, mas trabalho em outra cidade e volto nos finais de semana. Posso me vacinar?

R. Nesse caso sim, pois o núcleo familiar é de Botucatu.

6). Vou completar 18 anos no dia 23 de maio, posso me vacinar?

R. Não, pois o escopo do projeto contempla a vacinação de pessoas de 18 anos completos a até 60 anos, 11 meses e 29 dias.

7). Não tenho comprovantes de endereço originais, pois todas as minhas contas são em débito automático. Teria que imprimir. Como faço?

R. Caso você tenha o cadastro eleitoral regular no Município, você poderá imprimir os comprovantes na internet e levar no local da vacinação. Caso não tenha o cadastro regular, será aceito somente comprovante de endereço original.

8). Tenho que apresentar vários comprovantes de endereço, de outubro a março?

R. Não, apenas um, dentro deste período.

9). Meu título é de fora, mas moro em Botucatu. Terei que ir em um dos quatro postos específicos, dentro dos horários de cada idade?

R. Sim, dentro dos horários por idade.

10) A vacinação é obrigatória?

R. Não

11). Como procederão os estudantes da Unesp de Botucatu que não possuem comprovantes de residência?

R. Deverão aguardar, pois a vacinação será realizada em local específico na Universidade, mediante o fornecimento de lista de alunos matriculados, a ser fornecida pela instituição à Prefeitura de Botucatu.

12). É necessário algum cadastro antes?

R. Sim, é obrigatório o cadastro no vacinaja.sp.gov.br.

13). Não tenho título de eleitor, o que eu faço?

R. Você terá que comparecer a um dos ginásios descritos no Decreto 12.286 (Complexo Esportivo Heróis do Araguaia, no Jardim Iolanda; SESI, na Cohab 3 (entrada pelos campos de futebol); Ginásio Paralímpico, ao lado do Ginásio Municipal de Esportes, no Bairro Alto; e Escola Francisco Marins, em Rubião Júnior), com um comprovante de endereço original e documentos pessoais originais.

14). Posso levar alimento para doação no dia da vacinação?

R. Cada região de vacinação em Botucatu terá um caminhão que recolherá alimentos das pessoas que queiram doar. Os locais serão divulgados até domingo (Dia 16).

15) Só tenho o e-título, serve?

R. Sim.

16). As crianças não serão vacinadas?

R. Não, apenas pessoas com idade entre 18 e 60 anos.

17). Se a conta de luz estiver em nome do pai ou da mãe, posso levar assim mesmo?

R. Sim, junto com um comprovante de parentesco (RG, CNH ou passaporte).

18). Qual será o horário da vacinação?

R. Inicio às 8 horas e término às 18 horas.

19). Não quero tomar a vacina de Oxford, terei outra vacina à disposição?

R. Não, o projeto envolve somente as vacinas da AstraZeneca/Oxford.

20). Grávidas e puérperas (até 45 dias após o parto) terão outra vacina à disposição?

R. Neste momento não.

21). Quanto tempo depois que testei positivo posso tomar essa vacina?

R. Após trinta dias.

22). Quem amamenta pode ser vacinado?

R. Sim, porém se ainda for puérpera (dentro dos 45 dias após o parto), não.

23) . Quem testou positivo pra Covid-19 nesta semana, poderá tomar a vacina depois que sair da quarentena?

R. Não, terá que fazer o cadastro no site da Prefeitura a partir desta quarta-feira, 12, relatando esta condição e aguardar contato da Saúde.

24). Será feita uma reserva técnica da vacina?

R. Não

25). Posso transferir meu título?

R. Não, a transferência de títulos está suspensa pela Justiça Eleitoral.

26). Vou estar viajando no dia. O que faço?

R. Deverá fazer o cadastro no site da Prefeitura e aguardar contato da Secretaria de Saúde. Estes serão vacinados após o dia 16, depois de comprovarem a residência no Município.

27). Quem não for vacinado, o que acontece?

R. Fica mais vulnerável ao vírus, correndo o risco de ter uma evolução pior, caso venha a contrair a doença.

28). Quem mora de aluguel e não tem comprovantes de endereço no nome, como fazer?

R. Deverá fazer o cadastro no site da Prefeitura e aguardar contato. Este será vacinado após o dia 16, depois de conseguir comprovar a residência no Município.

29) Trabalho no domingo, como farei para me vacinar?

R. Negocie com o seu empregador para que você seja liberado no seu horário determinado para tomar a vacina.

30). Perdi meu horário de vacinar, posso ir depois?

R. Sim, o que não pode é ir antes do seu horário.

31). Quem nunca votou, como faz para tomar vacina?

R. Depende. Se você for maior de 18 anos e possuir cadastro regular na Justiça eleitoral, basta comparecer à sua seção eleitoral, munido de um documento pessoal original e comprovante de endereço de Botucatu. Se não, deverá comparecer a um dos seguintes locais: Complexo Esportivo Heróis do Araguaia, no Jardim Iolanda; SESI, na Cohab 3 (entrada pelos campos de futebol); Ginásio Paralímpico, ao lado do Ginásio Municipal de Esportes, no Bairro Alto; e Escola Francisco Marins, em Rubião Júnior.

32). Tomei a vacina, posso parar de usar máscara e participar de aglomerações?

R. Não, as medidas de prevenção e distanciamento social deverão ser mantidas até que a equipe técnica do estudo traga alguma orientação diferente dessa.

33). Para quais pessoas a vacina não é indicada?

R. Gestantes e puérperas (até 45 dias após o parto).

34). Vou receber algum medicamento para possíveis efeitos colaterais da vacina?

R. Sim, todos os vacinados no domingo, 16, receberão um kit de medicamentos para minimizar possíveis efeitos colaterais da vacina.

35). Tomei outra vacina recentemente, posso tomar a vacina contra a Covid?

R. Deverá esperar 15 dias para tomar a vacina de Covid-19, fazer o cadastro no site da Prefeitura relatando esta condição, a partir desta quarta-feira, 12, e aguardar contato da Secretaria de Saúde.