Com capacidade de UTI para Covid-19 esgotada, Bauru cogita enviar pacientes para Botucatu

Hospital Estadual de Bauru com capacidade esgotada; Prefeito cogitar mandar pacientes para Botucatu e cidades da região

O Prefeito de Bauru, Clodoaldo Gazzetta, cogita enviar pacientes de Bauru para Botucatu e outras cidades da região DRS6, regional de Saúde. A informação foi publicada na manhã desta sexta-feira, 05, em reportagem do site Jcnet.

Diferente de Botucatu, Bauru está colapsada quando o assunto são os leitos de UTI disponíveis para covid-19. Segundo publicou o Jcnet, pelo segundo dia seguido os leitos para Covid-19 no Hospital Estadual (HE) de Bauru seguiram lotados.

Nesta quinta-feira, 04, a enfermaria atingiu 100% de ocupação (inclusive com readaptações que permitiram até mesmo a internação de três pacientes além dos 31 leitos disponíveis da ala) e a UTI chegou a 96% (28 pessoas nas 29 vagas disponíveis).

A situação fez com que o governo estadual se manifestasse e tanto o prefeito Gazzetta quanto o presidente da Famesp, Antonio Rugolo Júnior, receberam ligações da Secretaria de Estado da Saúde. A pasta prometeu ao chefe do Executivo de Bauru enviar respiradores para a cidade e, finalmente, abrir o Hospital das Clínicas (HC) na próxima segunda-feira (8).

Gazzetta finalizou o chamamento, caso a cidade precise, para acionar leitos da rede particular. Mas o Prefeito de Bauru disse que isso só ocorrerá se as vagas públicas na região também se esgotarem.

Apesar de estar com a capacidade de leitos em 100% no Hospital Estadual, Gazzetta diz que ainda não houve colapso.

“O DRS irá me acionar quando precisar. Mas, ainda não houve colapso. Temos leitos disponíveis na região, contamos com Lins, Jaú e Botucatu”, cita Gazzetta ao Jornal A Cidade.

Botucatu faz o dever de casa e tem baixa ocupação de leitos

Botucatu tem uma situação diferente. O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu divulgou nesta quinta-feira, dia 04, que a taxa de ocupação de leitos UTI exclusivos para Covid-19 é de apenas 31% de seus atuais 16 leitos.

Essa porcentagem ficará ainda menor se manter o mesmo patamar, pois o Hospital aumentará sua capacidade com 14 novos leitos, totalizando 30 unidades de UTI. Esse fato chama atenção do estado.

Em nota enviada ao Acontece Botucatu, o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu afirma que até o momento não recebeu pacientes transferidos DRS VI, com sede em Bauru. Confira.

O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB) informa que até o momento, não recebeu pacientes com diagnóstico confirmado de COVID-19 transferidos da região da DRS VI, atendida pelo HCFMB.

Por ser uma autarquia do Estado, o HCFMB tem como missão e obrigação prestar assistência aos pacientes desta região. Estamos à disposição para auxiliar a região nos casos de pacientes que tiverem diagnóstico definido e condições de transporte. O cálculo da taxa de ocupação será feito com base no número de leitos em funcionamento”, diz nota enviada pela Assessoria de Imprensa do HCFMB.

