Botucatu tem aumento de internações de idosos por Covid, diz Secretário

Idosos representam mais de 80% das pessoas internadas no HC de Botucatu

Botucatu teve um aumento significativo de idosos internados pela Covid. A informação foi dada pelo Secretário de Saúde, André Spadaro, durante Boletim no fim de semana.

A cidade tem hoje 24 pacientes internados com diagnóstico positivo para Coronavírus. Na UTI são 15 pessoas do município que contraíram a doença.

De acordo com Spadaro, os idosos representam mais de 80% das pessoas internadas no HCFMB, por exemplo. A média de idade dos internados em Botucatu é de 76 anos.

Os idosos estiveram entre os primeiros públicos na vacinação no início do ano. No último sábado, dia 11, Botucatu imunizou 6.963 idosos com a 3ª dose (dose de reforço) contra a Covid-19, justamente este público.

Como eram esperados 12 mil idosos aptos para a terceira dose, isso significa que aproximadamente 5 mil pessoas com 60 anos ou mais deixaram de tomar a vacina da AstraZeneca, imunizante aplicado nesta campanha.

A vacinação foi para os seguintes públicos:

-Aqueles que tomaram a 2ª dose com a vacina Coronavac há mais de 3 meses

-Aqueles que tomaram a 2ª dose com a vacina AstraZeneca há mais de 6 meses

“Por isso convocamos os idosos que preenchem os intervalos mencionados e que não compareceram no sábado que não deixem de tomar a terceira dose ainda nessa semana com a maior brevidade possível”, disse André Spadaro.

