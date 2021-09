Botucatu vacina 6,9 mil idosos com doses de reforço contra a Covid neste sábado, dia 11

Eram esperadas 12 mil pessoas acima de 60 anos para esta primeira ação em Botucatu

Botucatu vacinou 6.963 idosos com a 3ª dose (dose de reforço) contra a Covid-19 neste sábado, dia 11. A informação foi divulgada pela Prefeitura no começo desta noite após o fim do processo de imunização.

Como eram esperados 12 mil idosos aptos para a terceira dose, isso significa que aproximadamente 5 mil pessoas com 60 anos ou mais deixaram de tomar a vacina da AstraZeneca, imunizante aplicado nesta campanha. A movimentação foi tranquila durante todo o dia.

A vacinação em idosos neste sábado foi exclusiva para os seguintes casos:

-Aqueles que tomaram a 2ª dose com a vacina Coronavac há mais de 3 meses

-Aqueles que tomaram a 2ª dose com a vacina AstraZeneca há mais de 6 meses

A Prefeitura de Botucatu deve fazer ainda na próxima semana uma busca ativa desse público. No total foram 22 locais de vacinação entre unidades de saúde e três pontos de drive-thru.

Também neste sábado Profissionais do comércio residentes em outros municípios, que receberam a 2ª dose dentro do estudo de efetividade Oxford/AstraZeneca/Fiocruz. Um dia antes foram os funcionários das industrias.