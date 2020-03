Botucatu tem 8 casos suspeitos de Coronavírus

Botucatu está monitorando 8 casos suspeitos de coronavírus. A informação foi atualizada nesta terça-feira, 17, ao Acontece Botucatu.

Amostras foram recolhidas em enviadas para o Instituto Adolfo Lutz, órgão responsável pelas análises. Na última semana a cidade tinha descartado três casos que eram considerados suspeitos.

Não há até o momento nenhum caso confirmado pela Secretaria Estadual de Saúde e Secretaria Municipal de Saúde. A confirmação de um caso só é feita após análise do Instituto Adolfo Lutz, órgão oficial e que está com sobrecarga para realização de exames.

É aguardado também com muita expectativa o resultado da contraprova de um possível infectado pelo vírus em Botucatu. Trata-se de um médico residente do HCFMB que já admitiu nas redes sociais que está com o Covid-19 e se encontra em isolamento.

