Coronavírus: Funcionários da Irizar de Botucatu que chegaram da Espanha serão monitorados

Um grupo de funcionários da empresa Irizar, fabricante de ônibus rodoviários com filial em Botucatu, chegou em Botucatu neste final de semana, vindo da Espanha. Eles ficarão em quarentena e serão observados pelo chamado gabinete de crise montado pela Prefeitura de Botucatu e Hospital das Clínicas.

A declaração foi dada na manhã desta segunda-feira, dia 16, pelo Prefeito de Botucatu, Mário Pardini, durante entrevista na rádio Criativa Fm.

“São 52 pessoas que ficarão em isolamento social e receberão acompanhamento das equipes municipais de saúde de Botucatu. Hoje eu tenho uma reunião com o Paulo (Cadorin), diretor da Irizar, para discutir sobre esse assunto. Também vamos nos reunir com as agências de turismo e monitorar todas as situações”, disse Pardini na entrevista.

A Espanha, o segundo país europeu mais atingido pelo novo coronavírus depois da Itália, registrou 288 mortes e mais de 7,7 mil pessoas infectadas por Covid-19, informou o ministério da Saúde do país neste domingo (15). O número de infectados indica 2.000 a mais que na véspera.