Botucatu registra surtos de Covid em duas instituições que abrigam idosos

No total são 24 idosos que testaram positivos em Botucatu

Botucatu registrou nesta segunda-feira, dia 13, mais dois surtos de coronavírus em Instituições de Longa Permanência de Idosos. Segundo apurou o Acontece Botucatu, há funcionários e idosos contaminados em duas unidades na cidade.

Segundo informações, em uma Instituição foram 6 funcionários e 15 idosos que testaram positivo para a Covid. Em uma outra casa há o registro de 3 funcionários e 9 idosos.

No total das duas Casas são 24 idosos e 9 funcionários. Os locais são de administração distintas, ou seja, não pertencem ao mesmo grupo, sendo casos com transmissões diferentes. Todos as pessoas que testaram positivo nessas clínicas particulares foram colocadas em isolamento.

O Acontece Botucatu procurou a Prefeitura, que confirmou os casos. A administração, entretanto, não irá revelar os locais das Instituições para preservar os próprios idosos e familiares.

No primeiro semestre de 2020 um surto em duas clínicas do mesmo grupo vitimou 6 idosos que testaram para Covid. Há duas semanas a Prefeitura iniciou a vacinação de reforço para os idosos institucionalizados.

Veja também