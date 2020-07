Botucatu pode ter classificação própria dentro do Plano São Paulo, diz membro de comitê do estado

Separação de Botucatu da Regional de Saúde é estudada pelo Governo Estadual

Botucatu pode ter regras de classificação separadas da Regional de Saúde de Bauru. A informação foi revelada pelo Porta Voz da Secretaria Estadual da Saúde, Dr. Paulo Menezes, coordenador de Controle de Doenças e membro do Centro de Contingência de coronavírus de São Paulo.

O pesquisador era o entrevistado do Programa Bom Dia Criativa, da Rádio Criativa FM, quando foi questionado sobre o pedido de Botucatu para uma classificação separada da DRS-6 por apresentar melhores índices que Bauru. Menezes respondeu dizendo que o caso está sendo avaliado.

“E tenho ciência dessa questão de Botucatu e Bauru. São duas áreas com distinções importantes, a situação na região de Botucatu é melhor que na região de Bauru e estamos cientes disso. Estamos aqui discutindo no Centro de Contingência, na Secretaria de Saúde, na Secretaria de Desenvolvimento Regional, como lidar da melhor forma com essa distinção”, disse ele.

Indagado mais uma vez durante a entrevista se é possível essa separação, Dr. Paulo Menezes confirmou a alternativa. Ele citou a independência de Botucatu na questão hospitalar.

“É uma possibilidade sim. Existem duas ou três regiões do estado, onde há grandes sub-regiões com características distintas de estruturas e de saúde também e essa é uma delas. Há uma boa rede hospitalar na região de Botucatu e outra na região de Bauru, que funcionam de uma forma relativamente independentes. Então nós estamos sim olhando com atenção essa situação”, completou Menezes.

No início de julho houve uma reunião do Prefeito de Botucatu com o Secretário de Desenvolvimento Regional de São Paulo, Marco Vinholi, para tratar dessa situação. Foram expostos alguns números como testagem em massa da população, taxa de ocupação de leitos, inquérito populacional, entre outros pontos.

Inicialmente haveria uma subdivisão colocando cidades do Polo Cuesta (Região de Botucatu) com municípios do Vale do Jurumirim (Região de Avaré) em uma avaliação separada da DRS6. Não houve até um momento uma decisão.

A regional de Saúde se encontra hoje na Fase Laranja do Plano São Paulo, onde há permissão do funcionamento do comércio, mas com restrições. A próxima reclassificação do Plano São Paulo ocorrerá no dia 24.