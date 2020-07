Shopping Botucatu pode retornar com ‘Drive Thru interno’ dentro da fase laranja

Foto Acontece Botucatu

O Shopping Botucatu pode retornar nos próximos dias com o chamado Drive Thru interno. A informação foi divulgada pelo representante do empreendimento, José Henrique Faraldo, durante entrevista ao Programa Bom Dia Criativa, da Rádio Criativa FM.

A medida causou enorme impacto durante a última semana de junho e primeira semana de julho, quando permitiu a entrada de veículos nos corredores do Shopping Botucatu para retirada de produtos comprados pela internet. A ação foi destaque na imprensa internacional, dividindo opiniões.

Segundo Faraldo, falta apenas o aval de algumas lojas, especialmente as de rede, que precisam de autorização de suas matrizes para iniciar novamente o drive.

“Ainda não sabemos se esse sistema será feito todos os dias, ou em dias específicos, mas a sinalização tem sido positiva, inclusive na semana passada, tivemos diversos lojistas pedindo a retomada dessa operação”, disse Faraldo.

Nesse período de drive-thru interno, os clientes puderam trafegar com seus veículos dentro do empreendimento para retirada de produtos comprados pelos canais digitais. Graças às medidas de segurança e o planejamento adotados, não foi registrado qualquer incidente, mesmo com o fluxo de centenas de veículos que passaram pelo drive no último final de semana. A novidade foi aprovada por lojistas, usuários e terá os seus resultados avaliados nos próximos dias.

“Nós não tivemos nenhum incidente nos dias de funcionamento. Nós inclusive já formalizamos o peido ao corpo de bombeiros, que não sinalizou problema nesse tipo de atividade”, finalizou.