Botucatu monitora cinco casos suspeitos de Coronavírus

Botucatu está monitorando outros cinco casos suspeitos de coronavírus. A informação foi dada nesta segunda-feira, 16, pelo Secretário da Saúde do Município, Dr. André Spadaro.

Amostras foram recolhidas em enviadas para o Instituto Adolfo Lutz, órgão responsável pelas análises. Na última semana a cidade tinha descartado três casos que eram considerados suspeitos.

“Há muita desinformação infelizmente. Há 5 casos suspeitos notificados em sistema. Não é possível o Adolfo Lutz receber uma amostra sem notificação formal em sistema, que tenho acesso direto. Não há nenhum resultado positivo liberado até o momento pelo Adolfo Lutz, ao contrário do que circula nas redes. No entanto, é importante reconhecer, compreender e ser sensível à forte comoção popular nesse momento”, disse Spadaro ao Acontece Botucatu.

É aguardado também com muita expectativa o resultado da contraprova de um possível infectado pelo vírus em Botucatu. Trata-se de um médico residente do HCFMB que já admitiu nas redes sociais que está com o Covid-19 e se encontra em isolamento.

