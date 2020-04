Botucatu já fez 466 testes de diagnósticos para coronavírus

Botucatu fez até a última sexta-feira, dia 10, um total de 466 testes diagnósticos de coronavírus, segundo divulgou neste domingo, 12, o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu. Os exames são feitos no Laboratório de Biologia Molecular do Hemocentro do HCFMB.

Estes testes são referentes a pacientes internados autarquia e em outros hospitais, como a Unimed Botucatu, além daqueles em atendimento ambulatorial no HC. Deste total, 43 testes foram positivos, com uma porcentagem de 9,2%.

Um convênio entre Prefeitura, Hospital das Clínicas, Famesp e empresas da cidade, resultou em 20 mil testes para a cidade de Botucatu durante o enfrentamento da pandemia. Esse protocolo de testagem em massa foi confirmado ainda no mês de março.

A partir de quarta-feira, 15, conforme divulgou o Acontece Botucatu, começará a testagem em massa na população. O exame será feito em todos que apresentarem quadros gripais com características de coronavírus e procurarem os serviços de saúde do município.

Serão múltiplas frentes, com pelo menos cinco unidades, uma em cada região da cidade nos postos de saúde, sendo que as equipes já foram treinadas para a coleta de exames. Os trabalhos vão contar também com equipes domiciliares, pelo menos três no início, número que pode aumentar com a demanda.

Pessoas acamadas, idosos e com dificuldade de locomoção receberão em casa a visita de uma equipe. O telefone da central coronavírus em Botucatu é 3811-1519.

Óbito de Arandu

Segundo boletim oficial do Hospital das Clínicas, neste domingo foi registrado o óbito de um paciente confirmado de COVID-19, que se encontrava internado na UTI do HCFMB. Trata-se de um homem, 55 anos, morador de Arandu.

Hoje o HC está com 35 pessoas internadas, com 7 casos confirmados destes atualmente. Já foram registrados cinco óbitos, sendo um de Botucatu.

Leia a matéria completa da testagem em massa no Acontece Botucatu