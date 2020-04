Botucatu começa a fazer testagem em massa de coronavírus na próxima semana

Botucatu começará a fazer testagem em massa do novo coronavírus na próxima semana. A informação foi reforçada pelo Secretário de Saúde de Botucatu, Dr. André Sparado, durante entrevista à Rádio Criativa FM na última quinta-feira, 09.

A testagem em massa começa na quarta-feira, dia 15, após o aniversário da cidade. Agora as pessoas com síndromes gripais realizarão a coleta do exame PCR, que é feito pelo Hemocentro do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu.

Um convênio entre Prefeitura, Hospital das Clínicas, Famesp e empresas da cidade, resultou em 20 mil testes para a cidade de Botucatu durante o enfrentamento da pandemia. Esse protocolo de testagem em massa foi confirmado ainda no mês de março.

Hoje o teste é realizado apenas em pessoas que estão internadas, seja no HCFMB ou Hospital Unimed. Se considerarmos o número de pacientes internados, é provável que os casos aumentem significativamente, pois esses pacientes possivelmente infectaram outras pessoas, uma vez que o vírus já é comunitário em Botucatu.

“Serão múltiplas frentes. Treinamos uma equipe grande de pessoas no HC e serão pelo menos cinco unidades, uma em cada região da cidade, que terá um posto de saúde com a equipe treinada e local designado para a coleta de exames. As pessoas vão entrar em contato com a central coronavírus e com supervisão de uma médica, que estará avaliando os sintomas daquela pessoa. Se os sintomas foram compatíveis, elas terão sua coleta agendada por telefone, para evitar aglomeração nas coletas”, explicou Spadaro em entrevista na Criativa.

Os trabalhos também vão contar com equipes domiciliares, pelo menos três no início, número que pode aumentar com a demanda. Pessoas acamadas, idosos e com dificuldade de locomoção receberão em casa a visita de uma equipe.

O telefone da central coronavírus em Botucatu é 3811-1519. O boletim atualizado mostra que Botucatu tem 29 casos confirmados com coronavírus desde o início da pandemia, sendo que nesse número encontram-se casos internados, com alta e um óbito.