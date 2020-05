Hemocentro de Botucatu fez mais de 800 testes de covid-19 em pouco mais de um mês

O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu divulgou na nesta terça-feira, 05, um novo relatório de exames coronavírus feitos em Botucatu.

De 31 de março até a data de hoje, foram realizados 831 exames de COVID-19 no Hemocentro do HCFMB. Destes, 64 foram positivos (8%), sendo 45 da cidade de Botucatu.

Segundo o HC, é importante destacar que este dado engloba tanto pacientes internados quanto em isolamento. Lembrando que no fim de março Prefeitura, Famesp e HC assinaram um convênio para a produção de 20 mil testes.

Alta

Na segunda-feira, 04, o HCFMB divulgou mais uma alta de covid-19. Trata-se de um paciente do sexo masculino, de 50 anos, morador de Botucatu, que estava internado em enfermaria no HCFMB há cerca de 10 dias com diagnóstico confirmado.

