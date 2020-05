HC de Botucatu aumenta a partir de hoje número de leitos UTI para covid-19

HC de Botucatu passa a divulgar ocupação de leitos

O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB) irá aumentar a partir desta terça-feira, dia 05, o número de leitos UTI para covid-19. Na segunda-feira, 04, foi anunciado pelo próprio Hospital que a ocupação era de 100%.

Até hoje o HCFMB contava com um total de 54 leitos (incluindo as UTIs Adulto, Coronariana, Pediátrica e Neonatal). Destes, 6 foram destinados inicialmente para o tratamento de pacientes com COVID-19 e mais 2 foram adicionados, totalizando 8 leitos de UTI exclusivos para o tratamento de pacientes com COVID-19.

Com a ampliação que será implantada nesta terça-feira, o número de leitos UTI passa a ser de 16 somente para o novo coronavírus. Estes leitos são quartos independentes e isolados, adaptados com normas rígidas de segurança, de acordo com os protocolos divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde.

Segundo Balbi, o aumento da capacidade será com recursos próprios (sem verba adicional do Governo do Estado). Pensando no atendimento de futuros casos de COVID-19, o HCFMB tem espaço físico reservado para mais 14 leitos, mas para que sejam disponibilizados, é necessário que o Estado envie respiradores e libere recursos financeiros para a contratação de recursos humanos.

Neste cenário, o HCFMB passaria a ter 30 leitos de UTI especificamente para pacientes com COVID-19. Desde segunda-feira, 04, a autarquia passou a divulgar a taxa de ocupação de leitos de UTI para o tratamento de casos de COVID-19.