Suspeito de tráfico recebia droga pelos Correios em São Manuel

Um jovem que recebia drogas pelos Correios foi preso em flagrante nesta sexta-feira (11), em São Manuel, em uma operação conjunta entre as Polícias Militar e Civil. Segundo a polícia, ele vendia o entorpecente em festas de alto padrão na cidade, na companhia de outro jovem, que também foi preso. No total, foram apreendidos 100 gramas de haxixe, 400 gramas de maconha e 32 gramas de cocaína.

Em nota, a Polícia Militar (PM) revelou que, após denúncia, equipes foram até a agência dos Correios, no Centro de São Manuel, fizeram contato com a gerência e, com o apoio do Canil de Botucatu, localizaram as porções de maconha com elevado teor de THC (principal substância psicoativa encontrada na planta), embaladas a vácuo, dentro de uma caixa.

Na sequência, os policiais foram até o endereço onde seria entregue a correspondência e, com base em informações sobre o destinatário, iniciaram as diligências e detiveram o suspeito na avenida Teófilo Portela, no bairro Nova Conquista, com mais porções de drogas em seu veículo. “O indivíduo confessou que comprou as drogas pelos Correios”, informa a PM.

Ainda de acordo com a corporação, durante a apresentação da ocorrência na delegacia, novas diligências foram feitas em outros endereços e um segundo jovem também foi preso com drogas. Segundo a PM, os dois detidos comercializavam entorpecente em festas frequentadas por pessoas de alto poder aquisitivo. Eles foram autuados em flagrante por tráfico.

Em nota, os Correios informaram que trabalham em parceria com os órgãos de segurança pública para prevenir o tráfico de itens proibidos, por meio do serviço postal. “Os empregados atuam de forma diligente visando identificar postagens cujo conteúdo esteja em desacordo com a legislação”, diz. “Quando algum objeto com conteúdo proibido e/ou ilícito é detectado, os Correios acionam os órgãos competentes. Muitas das operações policiais começam por apreensões realizadas pela fiscalização dos Correios”.

Fonte: JCNet