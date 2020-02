Show de Teodoro & Sampaio agita Pardinho neste sábado, 15

O Município de Pardinho comemora 61 anos no dia 18 de fevereiro. Para celebrar essa passagem a Prefeitura organizou uma grande festa, com atrações artísticas e culturais, envolvendo talentos locais e grandes nomes da música.

A cidade deverá receber até o dia 16 um grande público para todas as atrações. Além disso, foi programada uma intensa agenda que envolve artesanato, culinária, entre outros.

Nesta sexta-feira a Praça da Matriz ficou lotada para os shows de Violeiros de Pardinho, Caipiras da Cuesta e Esthela Martins (sensação do The Voice Kids). A cidade está lotada para as festividades.

Neste sábado, dia 15, milhares de pessoas devem assistir ao show dupla Teodoro & Sampaio. Formando uma das duplas mais famosas da história da música sertaneja, os artistas sem apresentam a partir das 22 horas.

A Praça da Matriz irá receber quase todas as atividades (ver programação abaixo) para comemorar o aniversário do município. O local recebe atenção especial da Polícia Militar para a segurança do entorno.

“É um momento de festa. Queremos celebrar a data oferecendo diversas atrações para a população e Pardinho merece. A mesmo tempo trabalhamos com muita responsabilidade dentro do nosso orçamento para esse evento de aniversário”, disse o Prefeito Rocha.

Confira a programação e as atrações que ainda restam na festa em Pardinho:

Sábado, dia 15

Show com Jovens da Cuesta Voz e Viola às 19 horas

Show com Ademar Jr & Rafael às 20 horas

Show com Teodoro & Sampaio às 22 horas

Domingo, dia 16

Missa Solene de Ação de Graças às 9 horas

Formatura e promoção da Guarda Mirim às 10 horas

Show Gospel com Amaury de Jesus (irmão de Chitãozinho e Xororó), às 14 horas, no Centro Max Feffer

Banda Municipal de Pardinho e tradicional bolo às 18 horas

Show com a Banda Skoria às 19h30

Show Samba da Loora com Andrea Simoncine às 21 horas

“Temos a nossa programação de festa, mas o grande destaque mesmo fica com os artistas locais. O Prefeito Dito Rocha fez essa exigência, ele quer que 100% dos artistas de Pardinho estejam na festa”, comentou a Diretora de Cultura, Priscila Corulli.

Gastronomia em destaque na festa

A gastronomia também terá destaque durante as festividades com uma grande praça de alimentação. O grupo Gastronomia da Cuesta de Pardinho, com diversos estabelecimentos, fez uma programação especial para esse momento.

Só que o presente para população na área gastronômica não para por aí. Durante os dias de festa, alguns estabelecimentos e atrações de Pardinho farão promoções.

“Estamos com uma promoção e todos os atrativos de Pardinho estarão abertos com preços especiais durante essa semana de festa. Começa no sábado (14) e vai até o dia terça-feira (18), dia do aniversário. Então a tirolesa, os restaurantes panorâmicos, todos dando uma promoçãozinha, um presentinho para população de Pardinho e região”, disse Sylviah Riouls, Diretora de Turismo de Pardinho.