Prefeitura de Agudos confirma a primeira morte por coronavírus

A Prefeitura de Agudos confirmou nesta segunda-feira (6) a primeira morte por coronavírus no município. O caso ainda não foi contabilizado pela Secretaria Estadual e pelo Ministério da Saúde.

De acordo com o boletim epidemiológico, trata-se de um homem de 77 anos que recebeu atendimento médico em um hospital particular de Bauru (SP), onde permanecia internado. Não foi informado se o caso constava na lista de suspeitos do município.

A prefeitura informou ainda que ele tinha comorbidades, mas não foi divulgado quais.

O primeiro caso na cidade foi divulgado na quarta-feira (1º). O paciente é um homem de 76 anos que está hospitalizado na Unidade de Terapia Intensiva em um hospital particular de Bauru.

Com isso, até o dia 6 de abril, a cidade passa a ter 2 casos confirmados, sendo uma morte, e 11 casos suspeitos.

Fonte: G1

