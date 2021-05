Caminhão-pipa dispara jato de água contra aglomeração de jovens em Barra Bonita

Jovens de Barra Bonita (SP) que estavam aglomerados em uma praça que fica na orla turística da cidade foram surpreendidos na noite desta sexta-feira (14) ao serem molhados pelo caminhão da prefeitura que realiza a limpeza e a desinfecção da região no entorno no Rio Tietê.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram as pessoas correndo para escapar dos fortes jatos de água lançados do alto do caminhão-pipa.

A Prefeitura de Barra Bonita explicou que na ocasião colocou em andamento a programação de limpeza da orla turística aos finais de semana, serviço que é realizado de sexta-feira a domingo.

Segundo a nota, essa programação de limpeza, que é feita logo após o fechamento do comércio, às 21h, é para fazer uma desinfecção e eliminar o coronavírus, sendo que na maioria dos locais é usada uma mistura de água com cloro, e que onde há plantas a limpeza é feita apenas com água.

“O que ocorreu nesta sexta é que havia um grande número de pessoas na praça em um horário que não são permitidas as aglomerações e essas pessoas acabaram sendo molhadas por não saírem do local”, explicou o secretário municipal de Mobilidade Urbana e Segurança, Paulo Roberto Conduta.

O secretário disse ainda que não se trata de repreensão, mas recomendou que as pessoas após esse horário saiam dos locais para que seja feita a limpeza e desinfecção. Ele lembrou ainda que há uma determinação para se evitar aglomerações durante a pandemia.

Barra Bonita registra 3.730 casos de Covid-19 desde o início da pandemia, sendo que 72 moradores já morreram por causa da doença. Até agora, 3.391 pessoas conseguiram se curar.

Fonte: Portal G1