Aniversário de Pardinho terá show de Teodoro & Sampaio, entre outras atrações

O Município de Pardinho comemora 61 anos no dia 18 de fevereiro. Para celebrar essa passagem a Prefeitura organizou uma grande festa, com atrações artísticas e culturais, envolvendo talentos locais e grandes nomes da música.

A cidade deverá receber entre os dias 14 e 16 de fevereiro um grande público para todas as atrações. Além disso, foi programada uma intensa agenda que envolve artesanato, culinária, entre outros.

A Praça da Matriz irá receber quase todas as atividades (ver programação abaixo) para comemorar o aniversário do município. O local receberá atenção especial da Polícia Militar para a segurança do entorno.

“É um momento de festa. Queremos celebrar a data oferecendo diversas atrações para a população e Pardinho merece. A mesmo tempo trabalhamos com muita responsabilidade dentro do nosso orçamento para esse evento de aniversário”, disse o Prefeito Rocha.

Confira a programação e as atrações nos três dias de festa em Pardinho:

Sexta-feira, dia 14

Show com Violeiros de Pardinho às 19 horas

Show com Caipiras da Cuesta às 20 horas

Show com Esthela Martins (sensação do The Voice Kids) às 22 horas

Sábado, dia 15

Show com Jovens da Cuesta Voz e Viola às 19 horas

Show com Ademar Jr & Rafael às 20 horas

Show com Teodoro & Sampaio às 22 horas

Domingo, dia 16

Missa Solene de Ação de Graças às 9 horas

Formatura e promoção da Guarda Mirim às 10 horas

Show Gospel com Amaury de Jesus (irmão de Chitãozinho e Xororó), às 14 horas, no Centro Max Feffer

Banda Municipal de Pardinho e tradicional bolo às 18 horas

Show com a Banda Skoria às 19h30

Show Samba da Loora com Andrea Simoncine às 21 horas

“Temos a nossa programação de festa, mas o grande destaque mesmo fica com os artistas locais. O Prefeito Dito Rocha fez essa exigência, ele quer que 100% dos artistas de Pardinho estejam na festa”, comentou a Diretora de Cultura, Priscila Corulli.

Gastronomia em destaque na festa

A gastronomia também terá destaque durante as festividades com uma grande praça de alimentação. O grupo Gastronomia da Cuesta de Pardinho, com diversos estabelecimentos, fez uma programação especial para esse momento.

Só que o presente para população na área gastronômica não para por aí. Durante os dias de festa, alguns estabelecimentos e atrações de Pardinho farão promoções.

“Estamos com uma promoção e todos os atrativos de Pardinho estarão abertos com preços especiais durante essa semana de festa. Começa no sábado (14) e vai até o dia terça-feira (18), dia do aniversário. Então a tirolesa, os restaurantes panorâmicos, todos dando uma promoçãozinha, um presentinho para população de Pardinho e região”, disse Sylviah Riouls, Diretora de Turismo de Pardinho.