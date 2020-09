Vereadora Rose Ielo protocola denúncia no Ministério Público contra Prefeito Mario Pardini

A Prefeitura de Botucatu foi acionada nesta terça-feira, dia 08, pelo Ministério Público do Estado a prestar informações sobre uma denúncia protocolada pela Vereadora Rose Ielo (PDT). No documento enviado ao MP, a vereadora acusa o Prefeito de Botucatu Mário Pardini, por improbidade administrativa.

O alvo da vereadora é um contrato firmado entre município e Associação Atlética Botucatuense. Ela cita que durante a pandemia do novo coronavírus, houve pagamento de aluguel de um campo de futebol society e dois ginásios poliesportivos no valor de R$ 10 mil.

Segundo a vereadora Rose Ielo, houve um aditamento desse contrato no dia 03 de abril deste ano, com valor de R$ 18 mil por mês.

Na época, foi citado em reportagens que as quadras e piscinas atendiam pessoas que se cadastravam na secretaria municipal de esportes com atividades a alunos de escolinhas e a quem procurasse melhor qualidade de vida.

A Prefeitura desenvolveu entre os anos de 2017 e 2019 um programa com aproximadamente 6 mil vagas para escolas esportivas com várias modalidades com instituições, escolas, espaços públicos e a AAB.

Os questionamentos mais intensos de Rose Ielo são de aditamento do contrato após o vencimento, argumentos para aditar e a não utilização dos espaços locados durante a pandemia. A vereadora ainda cita em sua denúncia, funcionários ligados à diretoria do Clube, que trabalham na Prefeitura e relações pessoais entre funcionários da Prefeitura e do clube.

A Prefeitura disse em nota que foi comunicada no fim da tarde desta terça-feira pelo Ministério Público e que vai encaminhar tidos os documentos necessários.

“A Prefeitura foi comunicada oficialmente do procedimento no final da tarde desta terça-feira, 08, e encaminhará ao Ministério Público os esclarecimentos solicitados. A Prefeitura recorda que as contas da Administração Municipal estão todas disponíveis no Portal da Transparência em seu site oficial e reitera que as relações com instituições da Cidade, além de datarem por grande período e várias gestões, sempre são pautadas na lisura e transparência”, diz a nota.

Já a direção da Associação Atlética Botucatuense lamentou em nota a denúncia e os comentários feitos em redes sociais. O clube disse repudiar a divulgação de informações que considera distorcidas.

“A Associação Atlética Botucatuense vem através desta nota manifestar profunda tristeza com relação aos comentários em notícias circuladas nas redes sociais e portais jornalísticos da cidade no dia de ontem (07) de Setembro de 2020. São 102 anos de história, por isso repudiamos ainda mais a divulgação distorcida e sensacionalista por parte de algumas pessoas maldosas que se utilizam das redes sociais para desferir ofensas as instituições. Desconhecemos e não nos interessamos pelos conflitos políticos na cidade principalmente em um ano tão complicado como o de 2020. Nós celebramos diversos contratos com fornecedores anualmente, além de acordos e parcerias sempre com toda transparência que rege nosso estatuto. Nosso respeito e compromisso com nossos associados faz com que o clube esteja disponível e de portas abertas para atendê-los, e sanar quaisquer dúvidas. Também nos colocamos à disposição das autoridades para qualquer informação que seja solicitada”, diz nota da AAB.

A Prefeitura tem 20 dias a partir de hoje, 08, para enviar as repostas aos questionamentos feitos polo promotor do Ministério Público. Após esse prazo, e com todas as informações analisadas, ele decidirá se aceita a denúncia e propõe uma ação na Justiça, ou se arquiva o processo.

Veja no link abaixo o documento protocolado pela vereadora.

denuncia-rose-ielo