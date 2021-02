Em São Paulo, Pardini pede mais vacinas para terminar imunização em profissionais da saúde

O Prefeito de Botucatu Mário Pardini esteve em São Paulo nesta quinta-feira, 04, com o intuito de conseguir mais vacinas para terminar a imunização dos profissionais da saúde de Botucatu. A informação foi publicada em sua página no Facebook.

Houve no início da noite de hoje uma reunião no Palácio dos Bandeirantes com o vice-governador Rodrigo Garcia e o pedido de uma suplementação das vacinas para avançar a imunização desse grupo, sem comprometer a imunização dos idosos por faixa etária.

Participaram do encontro, o Deputado Federal Samuel Moreira (PSDB), o Secretário Municipal de Saúde, André Spadaro, e o Secretário de Participação Popular Curumim.

Na última remessa de vacinas, na quarta-feira, 03, a cidade recebeu apenas 150 doses para a sequência do trabalho de imunização dos profissionais da saúde.

Botucatu é um polo regional de Saúde, com a Unesp, Hospital das Clínicas, Hospital Estadual, SARAD, Hospital Cantídio, duas unidades hospitalares da Unimed, AME, Lucy Montoro, ampla rede de atenção primária, entre outros serviços. São aproximadamente 12 mil profissionais desta área no município.

Além disso, o município concentra uma ampla gama de profissionais de saúde das mais diversas áreas. Esses profissionais se mantiveram atuantes, atendendo a população durante toda a pandemia.

“Esta semana, no entanto, fomos surpreendidos com um lote de apenas 150 doses para concluir a vacinação em especial desse grupo de profissionais liberais, autônomos, o que frustrou nosso objetivo de dar cobertura a todas as categorias ainda nessa semana”, disse Pardini no Facebook.

“Teremos também grande apoio do Deputado Federal Samuel Moreira, que junto conosco fez contato com o Secretário Estadual de Saúde, Jean Gorinchteyn, endossando essa necessidade de Botucatu. Não vamos descansar até obter novo lote para atender a todos”, finalizou.

