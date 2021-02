Botucatu antecipa drive-thru e vacinação de idosos com 90 anos ou mais para sábado

A Prefeitura de Botucatu irá antecipar a vacinação contra a Covid-19 para idosos com 90 anos ou mais para o próximo sábado, 06. A imunização ocorrerá primeiramente no formato drive-thru, em tendas que serão instaladas no largo da Catedral, a partir das 8 horas da manhã.

Os idosos com 90 anos ou mais que desejarem ser vacinados devem portar um documento com foto no momento do atendimento, para identificação e comprovação da idade.

“Não podemos perder tempo na imunização da população mais vulnerável e por isso vamos antecipar esta ação tão importante”, destacou o Prefeito Mário Pardini.

Idosos que não puderem comparecer devem entrar em contato com o posto de saúde mais próximo de sua residência para agendar a vacinação ao longo da próxima semana ou programar vacinação domiciliar, se necessário.

A Secretaria de Saúde orienta que os veículos cheguem com os vidros abertos e que os condutores sigam estritamente as orientações dos profissionais de saúde. Não é recomendado que pessoas se dirijam ao drive na Catedral a pé, para evitar aglomerações e acidentes.

Ônibus, peruas, vans e outros veículos que se diferenciem de veículos de passeio não terão passagem permitida.