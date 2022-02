Câmara aprova atualização do subsídio dos Conselheiros Tutelares em Botucatu

Foto: Câmara Botucatu

Os vereadores aprovaram na noite desta segunda-feira, 14, a atualização do subsídio dos Conselheiros Tutelares de Botucatu. A votação ocorreu durante sessão extraordinária do poder legislativo.

O PL 4/2022 foi enviado aos Vereadores pelo Prefeito Mário Pardini. Seguindo o percentual baseado na inflação do período, dado também aos servidores municipais no final do ano passado, o subsídio foi atualizado em 14,7%.

A aprovação foi por unanimidade dos vereadores (Informações da Câmara Botucatu).

