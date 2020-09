Acontece Botucatu e Rádios Cultura e Criativa farão debates entre candidatos a Prefeito de Botucatu

Debates serão momentos importantes da corrida eleitoral em Botucatu

O portal Acontece Botucatu sai na frente para a cobertura das eleições municipais de novembro e em uma parceria com as Rádios Criativa FM e Cultura FM fará dois grandes debates entre os candidatos a prefeito de Botucatu. Os pedidos de datas dos debates e entrevistas foram protocolados na Justiça Eleitoral.

Os debates serão discutidos com representantes das coligações, assim como entrevistas com os candidatos. Essas ações seguirão todos os protocolos vigentes na pandemia do novo coronavírus.

Esses veículos de comunicação possuem tradição quando o assunto é eleição, não só pelos debates realizados nas últimas eleições, mas por todas as coberturas e discussões que já promoveram em torno da Política, como é o caso do quadro Café com Política, que virou uma marca importante na cidade, onde as pessoas se acostumaram com as notícias do meio político.

Acontece e as duas emissoras de rádio também farão várias rodadas de entrevistas com candidatos, seus vices, Justiça Eleitoral e sociedade de um modo geral. Serão discutidos os mais importantes temas que norteiam uma administração pública.

A Justiça Eleitoral confirmou as datas e ações protocoladas para a cobertura das eleições. Para Igor Ignácio, chefe do Cartório Eleitoral, tanto Acontece Botucatu, quanto Criativa FM saem na vanguarda nesse período eleitoral.

“É com alegria que protocolamos no Cartório Eleitoral a solicitação por parte do Jornal Acontece Botucatu e das Rádio Criativa e Cultura comunicando datas para os debates e entrevistas com o propósito de mostrar para os eleitores quem são os candidatos a Prefeito e Vice nestas Eleições de 2020 em Botucatu. No dinamismo que serão estas Eleições, estes veículos de comunicação saem na vanguarda demonstrando organização e interesse em não somente noticiar os fatos, mas promover debates e entrevistas que muito enriquecem o processo eleitoral”, disse Igor Ignácio.

Os debates serão realizados no dia 10 de outubro (sábado) e 12 de novembro (quinta-feira). Este será o último e decisivo debate, a exemplo do que ocorreu em 2016. As transmissões serão ao vivo pelas rádios e em vídeo pelos canais do Acontece Botucatu.

Já as entrevistas com candidatos a Prefeito e Vice contarão com temas pertinentes à administração e serão uma ótima oportunidade para as chapas colocarem suas ideias para Botucatu.

