Cenário para a eleição de Prefeito em Botucatu fica praticamente definido

Faltando poucos detalhes, cenário em Botucatu deve mudar pouco após últimas convenções

Com as convenções realizadas neste domingo, dia 13, o cenário eleitoral em Botucatu ficou mais claro e definido. Até aqui são 4 chapas de pré-candidaturas confirmadas para o pleito de 15 de novembro.

Desta forma o cenário neste momento se apresenta da seguinte forma:

Mário Pardini (PSDB) e André Peres (DEM)

Ambos foram confirmados no último dia 06, em convenção do PSDB. O DEM apenas ratificou neste domingo o nome do vice.

A Coligação que tentará a reeleição se chama“Botucatu Não Pode Parar”, com a participação dos partidos PSDB, DEM, PL, Republicanos, Rede, PP, Pros, PSB, Cidadania e PTB.

Na eleição de 2016 Mário Pardini, então iniciante na política, obteve 39.045 votos, vencendo a eleição com 58,20% dos votos válidos.

Mário Ielo e Tânia Madrid

A convenção do PDT foi a segunda a confirmar os nomes de seus pré-candidatos. Novamente o ex-Prefeito Mário Ielo foi o escolhido, com Tânia Madrid formando uma chapa pura, conforme ata entregue para a Justiça Eleitoral.

Mário Ielo perdeu a eleição de 2016, ficando em segundo lugar na disputa com 21.663 votos, ou seja, 32% do eleitorado botucatuense.

Ielo disputou outras cinco vezes a Prefeitura (96, 2000, 2004 e 2012), indo para sua sexta eleição. Foi Prefeito de Botucatu nas gestões 2001/2004 e 2005/2008).

Izaias Colino e Kátia Firmino Christófalo

A Comissão provisória do PSL de Botucatu lançou oficialmente neste domingo, dia 13, pré-candidatura de Izaias Colino a Prefeito de Botucatu. O encontro ocorreu na sede da Faculdade de Botucatu – UNIBR.

A vice de Izaias é a Tenente Coronel Kátia Firmino Christófalo, que já deixou suas atribuições na Polícia Rodoviária de Araraquara.

Izaias Colino está em seu segundo mandato como Vereador. Na eleição de 2016, foi o mais votado em Botucatu, com 2.257 votos.

Priscila Firmino e Cida

Mais um pré-candidato foi oficializado neste domingo a Prefeito de Botucatu. Priscila Firmino foi confirmada em convenções do PT, que terá coligação com o PC do B, que ainda realizará sua convenção no dia 16.

A vice de Priscila Firmino será Aparecida Donizete Franco, mais conhecida como Cida, Assistente Social em Botucatu e filiada do PC do B.

Priscila vai debutar em uma disputa eleitoral. Cida foi candidata a vereadora em 2016, quando teve 352 votos.

Partido Patriotas

Ainda há a possibilidade de o Patriotas lançar um pré-candidato. O nome de Armando Delmanto é o mais cogitado caso ocorra esse cenário entre os filiados da direita em Botucatu.

O prazo para definir os candidatos aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador vai até o dia 16 de setembro, respeitando o novo calendário eleitoral prorrogado pela Emenda Constitucional 107/2020, em decorrência da pandemia de Covid-19.