Trânsito continua complicado na região da Dom Lúcio horas após acidente

Um acidente de trânsito na Avenida Dom Lúcio, ocorrido no começo da manhã desta quinta-feira, 19, ainda gera transtornos na região central de Botucatu. Equipes da CPFL estão refazendo as ligações de energia na via após um poste ser derrubado com a batida.

Por volta das 06h00 desta quinta-feira, um Honda Fit foi atingido por uma Ford F250 no cruzamento da Dom Lúcio com a Major Leônidas Cardoso. Com o impacto, a caminhonete atingiu um poste, causando a interrupção generalizada de energia na via.

Houve princípio de incêndio em um outro poste, com fios energizados pelo chão. Os Bombeiros isolaram o local logo após a colisão.

Lentidão no trânsito

O trânsito na região, que normalmente já é complicado, ficou ainda pior. Ruas paralelas como General Telles, Costa Leite, entre outras, estão com um fluxo acima do normal e o engarrafamento é inevitável.

Defesa Civil e Guarda Municipal procuram fazer a sinalização na região. O quarteirão entre a Dom Lúcio e Major Leônidas Cardoso permanece interditado para o trabalho da CPFL.

É aconselhável o motorista utilizar outras vias, evitando a Dom Lúcio, especialmente no sentido Cemitério – Catedral. A Defesa Civil emitiu um comunicado nesta manhã avisando que o trabalhado para restabelecer a energia poderia durar até 6 horas.

