Após colisão, caminhonete derruba poste de energia na Avenida Dom Lúcio

O Corpo de Bombeiros registrou um acidente grave na manhã desta quinta-feira, 19. O caso aconteceu no cruzamento da Avenida Dom Lúcio, com a rua Major Leônidas Cardoso, no centro de Botucatu.

Um Honda Fit estava cruzando a avenida, onde há um semáforo, quando foi atingido por uma caminhonete Ford F250, que teria atravessado o sinal vermelho, de acordo com testemunhas.

Com o impacto o carro rodou e a caminhonete atingiu em cheio um poste de energia elétrica do canteiro central da avenida.

A caminhonete, que estava carregada com verduras, era conduzida por uma mulher e como passageira estava uma criança de aproximadamente 10 anos. Elas não se feriram.

No carro, havia apenas o motorista, um jovem que sofreu luxação na mão e foi levado ao pronto socorro para atendimento médico.

Uma equipe da CPFL isolou a área, já que houve um princípio de incêndio na fiação do poste. A região chegou a ficar sem energia por aproximadamente uma hora.

Moradores contaram que o acidente foi por volta as 5h30 minutos e muitos acordaram com o barulho, ainda assustados com a ação criminosa na Caixa Federal, que fica a poucos metros do local do acidente.

“Precisa benzer por aqui”, disse um morador ao Acontece Botucatu. As causas do acidente serão investigadas pela Polícia Civil de Botucatu.