TOR apreende 400 mil maços de cigarro na Castelo Branco

A Polícia Militar Rodoviária registrou na noite desta quarta-feira, 22, um caso de contrabando na Rodovia Castelo Branco, em Itatinga. Durante fiscalização no combate ao tráfico de drogas e demais ilícitos penais, a equipe do TOR (Tático Ostensivo Rodoviário) abordou um caminhão com placas do município de Campo Grande/MS.

Solicitadas a documentação do condutor, bem como do veículo e documento fiscal da carga, o condutor apresentou CRLV e CNH e informou estar carregado de sofás, mas não tinha a nota fiscal da carga. Diante do nervosismo apresentado pelo motorista, aliado ao fato de não apresentar a nota fiscal da carga que transportava, a Equipe realizou uma vistoria no compartimento de carga.

Foi encontrada uma grande quantidade de caixas de cigarros que, conforme relato do condutor/preso, havia 800 caixas de cigarro, ou seja, 400.000 maços de cigarro de origem estrangeira (Paraguai) da marca Gift.

Diante dos fatos, os policiais militares rodoviários do TOR deram voz de prisão em flagrante a pelo crime de Contrabando e a ocorrência foi encaminhada para a Delegacia da Polícia Federal de Bauru/SP para elaboração do registro do flagrante.

O preso foi encaminhado para o CDP de Bauru/SP. O veículo foi lacrado e permaneceu à disposição da Receita Federal pelo pátio terceirizado. Além da carga de cigarros contrabandeados, foram apreendidos um aparelho celular, 01 CRLv e duas placas veiculares.