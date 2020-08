Terceiro suspeito de participação em homicídio em Vitoriana é preso

Na manhã desta quinta-feira, 27, as polícias Civil e Militar de Botucatu, em uma operação conjunta, prenderam o terceiro suspeito de participação em um homicídio ocorrido no final de semana no distrito de Vitoriana.

O homem, que tinha contra ele Mandado de Prisão Temporária, foi detido na estrada da Água Nova, no município de São Manuel. Outras duas pessoas já estavam detidas, entre elas um menor de idade.

No último sábado, 22, Rosinaldo de Jesus Sousa, de 31 anos, foi alvejado com tiro de arma de fogo e não resistiu. O crime teria sido motivado por desentendimentos anteriores aos fatos, em que a vítima já havia agredido com facão os suspeitos, diz relatório policial.

A arma utilizada para o crime foi encontrada com um dos envolvidos, um adolescente. Trata-se de uma espingarda adaptada para o calibre 22.

Diante da investigação, foi decretada a prisão temporária dos suspeitos, que agora serão indiciados, além da apreensão do menor. O trabalho para elucidar o crime foi integrado com a Polícia Militar, contando com o apoio do Capitão Mariotto, Comandante da Primeira Cia de Polícia Militar.

Relembre o crime na link abaixo