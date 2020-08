Homem é morto a tiro após briga no distrito de Vitoriana

Homicídio em Botucatu foi registrado na noite de sábado, 23

A Polícia Militar de Botucatu registrou um homicídio no distrito de Vitoriana, na noite deste sábado, 22. De acordo com as informações do boletim de ocorrência, um homem se envolveu em brigas com vizinhos durante o dia, inclusive com o uso de uma faca.

O relatório policial descreve que durante a noite, Rosinaldo de Jesus Sousa, de 31 anos, estava em um churrasco, bebendo. Após uma discussão, testemunhas ouviram dois disparos.

O SAMU foi acionado e constatou uma perfuração no peito da vítima, que já estava sem vida. Polícia Civil e Polícia Científica estiveram no local do crime.

Dois suspeitos que se envolveram em uma briga recente com a vítima foram qualificados. Ninguém foi preso até o momento, mas as investigações devem prosseguir na Polícia Civil com a produção de provas e depoimentos dos suspeitos.