Suspeitos de apoio a quadrilha que agiu em Botucatu são detidos pela Polícia Rodoviária

A equipe do TOR, da Polícia Rodoviária, prendeu 5 pessoas suspeitas de terem ligação com o ataque criminoso que ocorreu na última quinta-feira, 30, em Botucatu. A prisão aconteceu na noite deste domingo, 02, na Rodovia Castello Branco, no pedágio de Itatinga.

Os suspeitos estavam em 3 carros e fugiram quando notaram a presença da Polícia Rodoviária na praça de pedágio. Foi necessário um acompanhamento dos veículos por 80 quilômetros até que as pessoas fossem detidas. São 4 mulheres e um homem, que estariam portando drogas.

Há suspeitas de que essas pessoas estavam se dirigindo a Botucatu para buscar alguma coisa, ou alguém, relacionado com o crime cometido em Botucatu.