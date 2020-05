O Corpo de Bombeiro, Polícia Militar e Defesa Civil de Botucatu registraram um incêndio em residência na Avenida Júlio Vaz de Carvalho, na região da Vila Nova Botucatu.

Segundo as primeiras informações, a dona do imóvel teria colocado fogo na casa depois de brigar com o namorado por ciúmes. Felizmente ninguém ficou ferido.

O imóvel foi interditado pela defesa civil e deve passar por avaliação de uma equipe de engenheiros da prefeitura para avaliar se houve danos estruturais.