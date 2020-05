Polícia Rodoviária apreende 257 quilos de maconha em ônibus de passageiros na Castelo Branco

A Polícia Militar Rodoviária registrou uma grande apreensão de drogas na manhã desta quinta-feira, 21. O fato ocorreu na Rodovia Castello Branco, KM 248, município de Avaré.

Segundo o relatório policial, foi abordado um ônibus com itinerário de Dourados, Mato Grosso do Sul, a São Paulo, e em vistoria uma passageira demonstrou nervosismo, o que chamou a atenção.

Em um primeiro momento ela disse que não tinha bagagens, porém após vistoria no compartimento inferior do ônibus, foram localizadas vários caixas contendo grande quantidade de tabletes de maconha, encobertos com graxa, jaquetas e cobertores.

A passageira alegou que desconhecia o conteúdo das caixas, somente que foi contratada para transporta-las e que receberia a quantia de R$ 250,00 pelo transporte até a Rodoviária da Barra Funda onde entregaria a uma pessoa desconhecida. No total foram contabilizados 315 tabletes maconha. totalizando 257,500 quilos da droga.

Alega ainda que era a segunda vez que realizava tal transporte. Ela foi presa em flagrante e conduzida a delegacia de Avaré, onde ficou à disposição da Justiça. Participaram da ação o soldado Carrara, e sargentos Aurélio e César.