Polícia Civil prende mais um criminoso envolvido em ataques contra Botucatu em 2020

A 4ª delegacia especializada da DISCCPAT/DEIC prendeu no Centro da Capital na manhã desta sexta-feira, 26, um dos principais criminosos integrantes de quadrilhas que roubam carros-forte no estado. Segundo investigações, o indivíduo detido é Carlos Wellington.

Ele é suspeito de ter envolvimento em um roubo de ouro em Guarulhos, ataques contra bancos em Ourinhos, Araraquara, Bauru e Botucatu.

O indivíduo em questão é foragido de cadeia no estado do Piauí. Ele tem condenação de 35 anos por roubo a uma transportadora de valores, com sequestro do gerente da agência.

No momento da prisão, o mesmo estava na posse de 2 pistolas e usava documentos falsos. Esse criminoso também estava com prisão preventiva decretada pelo crime do roubo ao Banco do Brasil em Botucatu em julho de 2020.

