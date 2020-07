Assalto a banco no centro de Botucatu leva pânico com intensa troca de tiros

Botucatu vive madrugada de pânico com vários ataques na cidade. Uma intensa troca de tiros bem no centro da cidade levou muitos moradores ao pânico novamente. Tudo começou com um assalto em uma agência bancária no centro de Botucatu.

Segundo informações passadas ao Acontece Botucatu, há diversos pontos de tiroteio em várias partes da cidade. Houve explosões a assaltos a diversas agências bancárias. Há reféns em diversos pontos da cidade com intensa troca de tiro que já dura mais de uma hora. Bandidos também incendiaram a frente do Batalhão da PM. O Acontece acompanha. Em andamento na SP-300 quilômetro 263+300, sentido leste Município de São Manuel. No local há interdição total, devido uma carreta estar atravessada na pista a mesma em chamas. Ainda não temos informações de vítimas no local.