Polícia Civil de Botucatu esclarece homicídio em Vitoriana

A Polícia Civil de Botucatu esclareceu nesta segunda-feira, dia 24, um homicídio registrado no distrito de Vitoriana no último fim de semana. Na oportunidade, Rosinaldo de Jesus Sousa, de 31 anos, foi alvejado com tiro de arma de fogo, após confusões com os envolvidos, segundo a Polícia.

De acordo com a DIG (Delegacia de investigações Gerais), foram interrogados três suspeitos e cada um deu a sua versão. O crime foi motivado por desentendimentos anteriores aos fatos, em que a vítima já havia agredido com facão os suspeitos, diz relatório policial.

A arma utilizada para o crime foi encontrada com um dos envolvidos, um adolescente. Trata-se de uma espingarda adaptada para o calibre 22.

O suspeito chamado de Antônio, segundo ele mesmo disse em depoimento, concordou que seu filho adolescente entregasse a arma para um outro suspeito, identificado como Carlos, para que esse fizesse a execução do crime.

Diante da investigação, foi decretada a prisão temporária dos suspeitos, que agora serão indiciados, além da apreensão do menor. O trabalho para elucidar o crime foi integrado com a Polícia Militar, contando com o apoio do Capitão Mariotto, Comandante da Primeira Cia de Polícia Militar.

