Polícia Civil apreende máquinas caça níqueis em operação contra a prática dos jogos de azar em Itatinga

A equipe GARRA II da Polícia Civil identificou nesta quarta-feira, dia 28, mais um estabelecimento comercial (bar), que praticava jogos de azar no município de Itatinga. Durante os trabalhos, os policiais civis encontraram 3 máquinas caça níqueis em operação e 1 fora de operação.

Após a conclusão do trabalho dos Peritos do Instituto de Criminalística, a proprietária do bar foi conduzida para a Delegacia de Polícia de Itatinga e apresentada ao Delegado de Polícia Dr. Antenor de Jesus Zeque.

O Delegado, após tomar ciência dos fatos, determinou a elaboração de um termo circunstanciado contra a investigada, por transgredir o disposto no Decreto Lei 3688/41, estabelecer ou explorar jogos de azar em lugar público ou acessível ao público, mediante o pagamento de entrada ou sem ele.