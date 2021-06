Polícia Ambiental faz operação alusiva à Semana do Meio Ambiente

Em comemoração à Semana do Meio Ambiente, o 1º Batalhão de Polícia Militar Ambiental irá empregar todo seu efetivo Operacional e Administrativo até o dia 02 de junho, com a finalidade de apoiar a participação da comunidade na preservação do patrimônio natural do País, promovendo ações de proteção e restauração de Ecossistemas, como o plantio de árvores, para tornar as cidades mais verdes.

O objetivo da Operação é coibir infrações ambientais, bem como, promover ações ligadas à restauração ecológica por meio da fiscalização do cumprimento dos Termos de Compromisso de Recuperação Ambiental (TCRA), firmados entre os autores do dano ambiental com a Polícia Ambiental e a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo.

A Operação também denominada de “GAIA” sugere que os seres vivos são capazes de modificar o ambiente em que vivem, tornando-o mais adequado para sua sobrevivência. Dessa forma, a Terra seria um planeta cuja vida controlaria a manutenção da própria vida através de mecanismos de feedback e de interações diversas.

Atacar as Florestas significa atentar contra a vida do ser humano, destruindo fontes de água doce e com elas, a fauna e a flora são afetadas. A retirada da cobertura vegetal fragiliza o solo, expondo-o à erosão, e que também leva ao aumento de temperatura. Em consequência, os animais silvestres têm sua sobrevivência cada vez mais comprometida, com a redução de seus habitats.

Serão empregadas viaturas, embarcações e drones, que realizarão o Policiamento Ostensivo e a fiscalização das propriedades autuadas em datas pretéritas.