Operação integrada prende 4 pessoas após roubo de veículo em Botucatu

Foi deflagrada nesta quinta-feira, 04, uma Operação Integrada com Policiais Militares e Policiais Civis na cidade de Pratânia. O objetivo era localizar os autores de um roubo de veículo ocorrido em Botucatu no dia 18 de maio.

Após diligências foram na cidade de Pratânia, onde foi localizado um indivíduo. Durante as buscas, chegaram informações de que outros três homens que participaram da ação estariam na cidade de Areiópolis escondidos.

As equipes se deslocaram para Areiópolis e após diligências conseguiram localizar e deter os demais envolvidos no crime, diz boletim. Os envolvidos no crime serão apresentados na DP de Botucatu.