Mulher é resgatada pela GCM de cárcere privado na Cohab 3 em Botucatu

Na manhã deste sábado, dia 10, a Guarda Civil Municipal de Botucatu foi acionada através do 199, para atender uma ocorrência de um possível cárcere privado na Cohab 3. Os GCMs ao chegarem na residência, fizeram contato com a vítima, de 30 anos, através de uma janela.

A vítima estava trancada em um quarto da casa e foi resgatada por essa janela no momento que o suspeito dormia em outro quarto, segundo relata boletim de ocorrência. Trata-se de um homem, 28 anos.

Logo após deixar a vítima em segurança, a equipe fez contato com o indiciado, que confirmou estar com todas as chaves da casa, carro e portão, diz relatório da GCM. Neste momento foi dado voz de prisão e o mesmo foi conduzido ao plantão de polícia judiciária.

O Delegado, ao tomar ciência dos fatos, ratificou a voz de prisão dada pelos Guardas Municipais. Foi elaborado Boletim de Cárcere Privado, permanecendo o indivíduo preso à disposição da justiça.

