Motociclista fica ferido em acidente na saída do Elevado Bento Natel

Local já conhecido pelas colisões entre veículos, o cruzamento da Rua Stélio Machado Loureiro, com o Elevado Bento Natel foi palco de mais um acidente no começo da tarde desta quinta-feira, 23. Desta vez o choque foi entre uma motocicleta Honda CG e um veículo, conduzido por um homem de Sorocaba.

Segundo informações de testemunhas, o motorista do carro estava na Stélio Machado Loureiro, no sentido Rua dos Costas e cortou a saída do elevado, quando foi atingido por um motociclista que vinha no sentido Bairro- Centro.

Com a queda, o jovem que estava na moto sofreu ferimentos leves e foi socorrido pelo resgate do Corpo de Bombeiros. Os ocupantes do carro não se feriram. No começo do mês, outro acidente aconteceu no mesmo local e moradores fizeram um abaixo assinado para que seja feita a mudança na mão de direção da Rua Stélio Machado Loureiro, para que as colisões sejam evitadas.

