Câmera de segurança flagra acidente no Elevado Bento Natel; veja o vídeo

Mais um acidente de trânsito foi registrado no cruzamento do Elevado Bento Natel com a rua Stélio Machado Loureiro, na região da Vila Aparecida em Botucatu. A câmera de segurança de um salão de beleza que fica no local, flagrou a colisão entre uma motocicleta e um carro, na manhã desta quarta-feira, 01. Segundo as informações, o motociclista teve apenas ferimentos leves. Chovia no momento do acidente.

“Há exatamente um mês fiz um abaixo assinado pedindo providências com relação ao cruzamento do Elevado Bento Natel. Até um requerimento foi feito na Câmara Municipal, utilizando nossa sugestão de mudança de direção. Até o presente momento, a Semutran não respondeu. E infelizmente, os acidentes continuam. Até quando?”, reclamou a proprietária do salão, Juliana Zambrini.

O Acontece solicitou uma resposta à Prefeitura sobre a solicitação de melhorias no local e aguarda uma nota oficial.

Veja o vídeo: