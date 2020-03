Morre motorista que caiu em cratera na Rondon em Botucatu

A cratera existente no km 258 na Rodovia Marechal Rondon em Botucatu fez mais uma vítima fatal. Na manhã deste domingo, 01, José Rodrigo Mauruto, 38 anos, de Tupã, faleceu em decorrência do acidente ocorrido neste sábado.

O caminhão conduzido pela vítima caiu no buraco aberto com a chuva do dia 10. As condições ainda serão investigadas pela Polícia Civil.

O motorista José Rodrigo Mauruto foi socorrido após o acidente por uma unidade avançada do SAMU até o Hospital das Clínicas. Seu caminhão, com placas de Tupã, estava carregado com diversos gêneros alimentícios.

A sinalização desse trecho começa 1 km antes, com placas e painéis eletrônicos. Essa é a terceira morte no mesmo local. Relembre.

Dia 10/02 – Epaminondas Macedo Souza, 50 anos, caminhoneiro que passava pelo local no momento em que a cratera se abriu

Dia 24/02 – Talison Camilo da Silva Oliveira, de 29 anos, motorista de um ônibus que perdeu o freio e caiu na cratera

Dia 01/03 – José Rodrigo Mauruto, motorista de caminhão.

