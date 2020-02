Dois acidentes são registrados em desvio na Rondon em Botucatu; confira cobertura em vídeo

A manhã deste sábado, 29, foi de muita tensão na Rodovia Marechal Rondon. Mais dois acidentes foram registrados em poucas horas no desvio existente no Km 258, onde existe uma cratera aberta com a chuva do dia 10.

Um caminhão invadiu a área sinalizada e caiu na cratera existente no local. No segundo acidente, um caminhão descontrolado também invadiu a área sinalizada, rompeu a barreira, rodou e parou na beira do buraco.

Confira o vídeo com imagens do buraco, dos caminhões e entrevistas com a Polícia Rodoviária e Rodovias do Tietê.