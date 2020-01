Mais de 30 pessoas morreram nas rodovias paulistas durante feriado

Balanço divulgado (3) pelo Comando de Policiamento Rodoviário, da Polícia Militar de São Paulo, apontou que 32 pessoas morreram e 115 ficaram feridas gravemente em acidentes provocados nas rodovias paulistas durante a Operação Ano Novo. As ações ocorreram entre os dias (sexta-feira) e ( ). De acordo com o balanço, foram registrados 428 acidentes com vítimas no estado.

Entre eles, um em São Manuel que tirou a vida de 3 pessoas da mesma família e deixou 4 feridos gravemente.

A Polícia Rodoviária Estadual não comparou o levantamento com os registros do mesmo período do ano passado. De acordo com a corporação, a operação anterior transcorreu no período de sete dias, enquanto neste ano foram apenas cinco dias.

Segundo o policiamento rodoviário, 1,2 milhão de veículos deixaram a capital paulista durante o período de ano-novo.

Os boletins de ocorrência, segundo a PM, demonstraram que a maioria dos acidentes poderia sido evitada. Do total de óbitos, 13 ocorreram em decorrência de colisões, cinco por tombamentos e cinco por atropelamentos.

Autuações

Durante a Operação Ano Novo 2020, a polícia fez 87.961 autuações por infrações de trânsito, sendo que a maioria foi por excesso de velocidade (40.562 casos). A segunda maior ocorrência foi pela não utilização de cinto de segurança (11.083 casos). A polícia rodoviária também flagrou 772 motoristas dirigindo sob efeito de álcool ou de outras substâncias psicoativas.

Houve também a prisão de 68 pessoas em flagrante e a recaptura de 34 procurados pela Justiça.

Com Agência Brasil