Três pessoas da mesma família morrem em acidente na Rondon em São Manuel

A Polícia Rodoviária registrou um grave acidente na madrugada desta quarta-feira, 01, na rodovia Marechal Rondon, em São Manuel. Segundo informações, houve uma colisão traseira no trecho perto da empresa Soletrol.

Um Ford KA, placas de Itatinga, foi atingido na traseira por um outro veículo, que frigiu do local, sendo que seus ocupantes foram arremessados para fora, de acordo com informações preliminares. O carro tinha sete ocupantes.

Ainda de acordo com informações, duas crianças e uma mulher morreram. Entre as vítimas que não resistiram aos ferimentos estão Maiara dos Santos Garcia (foto), de 34 anos, além de duas sobrinhas dela, Ana Kathelyn Garcia Ramos, de 14 anos e Alessandra Camile Garcia Ramos, de apenas 5 anos.

Os outros quatro ocupantes foram socorridos em estado grave, para o Hospital das Clínicas de Botucatu, entre eles um bebê, uma criança e uma idosa. Segundo apurou o Acontece Botucatu, as vítimas ainda correm riscos, mas estão estabilizadas. Parte da família reside em São Manuel e o restante em Bariri.

Diversas viaturas da Concessionária Rodovias do Tietê e SAMU estiveram no local para o resgate dos ocupantes. O trânsito ficou prejudico no local após o acidente.

A Polícia Civil deve assumir a investigação para descobrir as causas da colisão. Os corpos das vítimas serão enterrados em São Manuel, às 8 horas de quinta-feira, 02.