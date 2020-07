Incêndio que destruiu parte da Secretaria de Saúde de Botucatu começou em vagão de trem

Um vagão de madeira teria sido a causa do incêndio que destruiu parte da Secretaria de Saúde de Botucatu na madrugada deste sábado, dia 11. Imagens reproduzidas nas redes sociais mostram as chamas no local e se alastrando até atingirem a estrutura de almoxarifado.

A Polícia Civil ainda vai investigar o caso, mas é provável que o fogo no vagão tenha sido ato humano. As chamas rapidamente se alastraram, destruindo um galpão da Secretaria que guardava materiais inflamáveis e testes de coronavírus.

Os Bombeiros de Botucatu rapidamente foram até o local, assim como Defesa Civil e uma equipe de Brigada da Embraer. Ninguém se feriu.

