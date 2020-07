Incêndio de grandes proporções destrói parte da Secretaria de Saúde de Botucatu

Incêndio na Secretaria de Saúde de Botucatu (Foto Acontece Botucatu)

Um incêndio de grandes proporções destruiu parte da Secretaria de Saúde de Botucatu na madrugada deste sábado, 11. As chamas tiveram início por volta da 00h30.

Segundo informações obtidas pelo Acontece Botucatu no local, o fogo teria começado em um vagão de trem, se alastrando pelo mato e atingindo o almoxarifado da Secretaria. A Polícia Civil ainda vai apurar as causas.

Não há vítimas, mas a estrutura está severamente condenada. O Acontece Botucatu apurou no local que testes de coronavírus estavam guardados na estrutura consumida pelas chamas.

Equipes dos Bombeiros de Botucatu estão no local combatendo as chamas. Há material inflamável na estrutura destruída. Defesa Civil e Guarda Municipal dão suporte na ação, assim como uma brigada de incêndio da Embraer.

“Não há vítimas. Tinha material inflamável lá dentro e vai um tempo para conter as chamas”, disse o Subtenente Celestino do Corpo de Bombeiros.

O Prefeito de Botucatu Mário Pardini estava no local acompanhando os trabalhos de combate ao incêndio e disse que os prejuízos ainda serão calculados, mas que a estrutura guardava material que está sendo usado no combate ao coronavírus.

Confira a live feita pela equipe do Acontece Botucatu no local logo após o início do incêndio.