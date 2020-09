Incêndio atinge vegetação próximo à Secretaria de Saúde de Botucatu

O Corpo de Bombeiros de Botucatu teve muito trabalho para controlar as chamas em um incêndio em vegetação na linha férrea, entre o Elevado Bento Natel e as instalações da Secretaria de Saúde de Botucatu.

O fogo começou no final da manhã desta quarta-feira, 30, nas proximidades do Bento Natel e se espalhou rapidamente. Os bombeiros tinham acabado de controlar outro incêndio na região do Convívio, quando foram acionados para essa nova ocorrência.

As chamas atingiram apenas vegetação e madeiras que estavam no local. Porém, uma fumaça densa tomou conta de toda a área, dificultando a respiração de moradores das casas da antiga Fepasa.

Ninguém se feriu. Com o forte calor e o excesso de queimadas na cidade, Botucatu pode ter um nível baixíssimo de umidade do ar, podendo chegar a 12%, segundo a meteorologia.

Vale lembrar que no dia 11 de julho deste ano um incêndio de grandes proporções destruiu equipamentos e produtos da Secretaria de Saúde, que fica nas antigas instalações da Fepasa.

Fotos e vídeo Acontece Botucatu