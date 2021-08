Homem morre após acidente com motocicleta na Castelo Branco em Itatinga  

A Polícia Rodoviária registrou na manhã desta sexta-feira, dia 20, um grave acidente na Rodovia Castelo Branco, em Itatinga. Houve um choque de uma motocicleta na via, tendo como vítima o condutor, Pedro Luiz Barbosa, de 55 anos, natural de São Paulo.

De acordo com uma testemunha, a vítima estava de moto no sentido Itatinga/São Paulo, quando o ultrapassou na rodovia com a motocicleta. Momento depois visualizou o condutor caído na rodovia com sua moto no km 229.

A equipe de resgate da Concessionária Rodovias do Tietê chegou a socorrer a vítima ao Pronto Socorro de Itatinga, porém, o mesmo não resistiu aos ferimentos. Uma equipe do Instituto de Criminalística esteve no local do acidente.

O boletim de ocorrência cita um choque seguido de queda. A ocorrência foi apresentada no Polícia Civil de Botucatu, que deverá investigar o caso.

